Правительство создаст новый центр для закупки лекарств

Правительство создаст федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан и подчинит его Минздраву. Центр займется закупкой лекарств для всех федеральных программ, для лечения орфанных заболеваний, а также в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он должен быть зарегистрирован уже к 1 июля. Учреждение расположится в здании в центре Москвы. На его содержание могут дополнительно выделить около 740 млн руб.

Минздрав подготовил проект распоряжения правительства о создании казенного учреждения «Федеральный центр лекобеспечения» (ФЦПиО). Копия документа есть у «ФВ», его подлинность подтвердил собеседник, близкий к ведомству. Центр будет отнесен «к ведению» министерства. Оно же должно зарегестрировать учреждение к 1 июля.

Проект согласовали ФАС и Минэкономразвития, а у Минпромторга и Минфина есть замечания к тексту. Это следует из письма Минздрава за подписью министра Михаила Мурашко в правительство и переписки ведомств, которые к нему приложены. Копии этих документов также есть у «ФВ».

Указание создать такой центр 2 октября 2018 года Минздраву дал президент Владимир Путин, указано в письме.

Из переписки между ведомствами можно сделать вывод, что речь идет об указе президента о создании единого поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий для государственных закупок. В октябре 2018 года такую идею Путину подсказал помощник президента Андрей Белоусов, писал РБК.

Что будет закупать центр?

ФЦПиО будет проводить закупки для нескольких федеральных программ: высокозатратных нозологий, пациентов с ВИЧ и больных отдельными видами туберкулеза, а также в рамках Национального календаря профилактических прививок, указано в пояснительной записке.

Кроме того, центру планируется передать все закупки лекарств для больных орфанными заболеваниями, а также онкологических препаратов в рамках нацпроекта. В приоритете будут отечественные противоопухолевые препараты. В этом году из федерального бюджета на закупку лекарств для онкологических пациентов в рамках нацпроекта выделено 120 млрд руб. На орфанные лекарства могут пустить 60 млрд руб., которые государство получит после введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Для федеральных программ препараты сейчас закупает Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава. Остальные закупки идут через регионы.

ФЦПиО будет также проводить мониторинг госзакупок лекарств для прогнозирования потребности в них и аналитические исследования закупок. Это позволит решить задачу лекобеспечения комплексно, говорится в пояснительной записке.

Собеседник «ФВ», близкий к правительству, рассказал, что центр позволит комплексно решить вопросы, как с текущими закупками, так и с экстренными в рамках пандемий. Пандемия выявила разный уровень подготовки регионов к таким ситуациям — кто-то смог оперативно закупить и медицинскую технику, и лекарства, а кто-то — нет.

Кроме того, создав такой центр, Минздрав сможет развести процедурные вопросы и вопросы закупок. У учреждения будут ресурсы для ведения переговоров по ценам, прогнозирования и т.д.

Финансирование центра Согласно проекту распоряжения, в новой организации будут работать 100 человек («единиц»). Для его финансирования в 2020 году из федерального бюджета выделят 195,8 млн руб. В том числе 121,6 млн руб. будет потрачено на зарплату первым пятидесяти сотрудникам, 9 млн руб. — на коммунальные расходы, 1 млн руб. — «на приобретение материальных запасов», 2,3 млн руб. — на оплату услуг связи, 55,9 млн руб. — на капитальный ремонт и 6 млн руб. — на приобретение оборудования. В 2021 году на центр дополнительно потратят 268,1 млн руб., в 2022 году – 279,7 млн руб. Почти все они уйдут на зарплату. При планировании зарплат сотрудников применялся повышающий коэффициент, который необходим из-за риска «коррупционной составляющей».

Возражения Минфина

Текст распоряжения согласовали ФАС и Минэкономразвития. Минпромторг попросил добавить в пояснительную записку фразы о приоритете закупок отечественных лекарств при закупке противоопухолевых препаратов, а также о полномочии проведения мониторинга лекарств российского производства. Кроме того, ведомство настаивает на составлении списка лекарств, которые будут закупаться центром.

Минфин обратил внимание на несколько пунктов. Так, в ведомстве сочли, что функции ФЦПиО будут частично дублировать полномочия по организации закупок Минздрава, при этом информации о сокращении численности работников Минздрава нет. Также Минфин указал на то, что Минздрав собосновал необходимость только 67 сотрудников, а не 100, а их средняя зарплата получилась выше, чем средний доход работника Минздрава за 2019 год. По мнению финансового ведомства, коллеги могли бы оставаться и в рамках уже запланированного бюджета.

Не доволен Минфин и тем, что Минздрав отошел от следования указания Путина по созданию «единственного поставщика зарубежных лекарственных препаратов и медицинских изделий», наделенного полномочиями по экспорту оригинальных лекарственных препаратов российского производства.

В Минздраве коллегам ответили, что полномочия по централизации закупок осуществляются Департаментом лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий «с привлечением прикомандированных сотрудников». «С учетом расширения перечня нозологий используемых сил и средств не достаточно для эффективной работы», – сообщили в Минздраве.

Для ФЦПиО выделят помещения в здании на ул. Воронцовской, д. 6, стр. 1, возле станции метро «Таганская». В документе не указано, кто возглавит центр.

«ФВ» запросил пресс-службу Минздрава, кто возглавит центр и когда он начнет работу.

Полина Звездина

Елена Калиновская

pharmvestnik