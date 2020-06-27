Правительство ограничит доступ к госзакупкам для тест-полосок зарубежного производства

Минпромторг подготовил перечень медицинских изделий, в отношении которых вводятся ограничения при госзакупках. В него, в частности, вошли тест-полоски к глюкометру для измерения уровня глюкозы в крови, дозиметры рентгеновского излучения, аппараты ультразвуковые хирургические, коагуляторы хирургические.

Минпромторг подготовил и выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ ‎«О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru.

В перечень, в частности, вошли: тест-полоски к глюкометру для измерения уровня глюкозы в крови, дозиметры рентгеновского излучения, аппараты ультразвуковые хирургические, коагуляторы хирургические, микроскопы медицинские и некоторые другие медизделия.

При закупке товаров, включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения ‎о поставке медицинских изделий, ‎ происходящих из иностранных государств (за исключением государств-членов ЕАЭС), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух удовлетворяющих требованиям извещения, которые одновременно содержат предложения о поставке товаров, страной происхождения которых являются только государства — члены ЕАЭС, и не содержат предложений о поставке одного и того же вида медизделия одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона ‎№ 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).

В пояснительной записке указано, что мощности отечественных производителей соответствуют потребностям системы здравоохранения: «Проект постановления обеспечит соблюдение баланса интересов локальных производителей и системы здравоохранения Российской Федерации и в том числе будет стимулировать увеличение производства отечественных медицинских изделий и открытие новых производств, при имеющихся производственных мощностях, позволяющих удовлетворить потребности систем здравоохранения Российской Федерации».

Елена Сидорова

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