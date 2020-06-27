Компания Renewal приступила к выпуску «Аскорутина»

«Аскорутин» – это комбинированный витаминный препарат, который показан в составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, хронической венозной недостаточности и при геморрагическом диатезе.

В состав препарата от Renewal входят витамин С (аскорбиновая кислота) и рутин. Витамин С укрепляет иммунную систему, повышает устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям, а также способствует выведению токсинов из организма. Рутин предохраняет аскорбиновую кислоту от избыточного окисления, сохраняя ее биологическую активность. Кроме того, рутин является одним из самых эффективных венотоников.*

* смотрите подробнее в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата ЛП-006041.

Источник: Renewal («ПФК Обновление»)

pharmvestnik