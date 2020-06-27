«Медсинтез» вложит 1,5 млрд рублей в производство медизделий в Биробиджане

Екатеринбургское ООО «Завод Медсинтез» создаст производство медицинских изделий, средств для дезинфекции и лекарств в биотехнопарке в Биробиджане (Еврейская автономная область, ЕАО). Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано между инвестором и правительством региона. Екатеринбургское ООО «Завод Медсинтез» создаст производство медицинских изделий, средств для дезинфекции и лекарств в биотехнопарке в Биробиджане (Еврейская автономная область, ЕАО). Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано между инвестором и правительством региона.

На первом этапе планируется начать производство средств индивидуальной защиты (в частности, медицинских масок), на втором этапе – производство шприц-ручек для инсулина. В настоящий момент идет доставка необходимого оборудования на площадку, запуск производственных линий намечен на середину июля 2020 года.

В перспективе площадка будет расширена до выпуска дезинфицирующих медицинских средств, медицинских изделий из пластика, инфузионных растворов, лекарственных средств, лабораторного и медицинского оборудования. Ожидается, что в 2030 году на предприятии будет создано до 10 тысяч рабочих мест.

Завод «Медсинтез» входит в Уральский биомедицинский кластер (город Новоуральск Свердловской области) и специализируется на производстве фармацевтической продукции. К 2021 году «Медсинтез» должен запустить производство субстанций генно-инженерного и аналогового инсулина, под этот проект компания получила заем Фонда развития промышленности.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Завод «Медсинтез» принадлежит Александру и Денису Петровым (доля в 99,97 и 0,03% соответственно). В 2019 году компания выручила 1,718 млрд рублей, чистая прибыль составила 42,8 млн рублей.

Председатель совета директоров завода Александр Петров – сын депутата Госдумы и члена Комитета по охране здоровья Александра Петрова-старшего.