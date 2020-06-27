Росздравнадзор пресек нелегальный оборот онкопрепаратов в столичной аптеке

Столичное управление Росздравнадзора выявило нелегальную торговлю онкопрепаратами в одной из московских аптек. Выяснилось, что учреждение дистанционно торговало лекарствами, предназначенными для крымской аптечной сети.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел контрольную закупку препарата, применяемого при лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, поступившем в «ФВ».

В результате контрольной закупки Росздравнадзор выявил незаконную торговлю онкопрепаратами, которую вела столичная аптека — ООО «Русфарма». Как уточнили в ведомстве, аптека осуществляла розничную торговлю дистанционным способом без специального разрешения Росздравнадзора.

Также выяснилось, что препарат ранее поставлялся только в государственную аптечную сеть Республики Крым и на территории Москвы находится в гражданском обороте нелегально.

После проведения контрольной закупки сотрудники Росздравнадзора выехали в аптечный пункт ООО «Русфарма» и обнаружили другие лекарственные препараты неустановленного происхождения, применяемые при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и COVID-19.

«Предполагаемая сумма реализации — более 2 млн рублей», — заявили в Росздравнадзоре.

По итогам мероприятия будут составлены протоколы по ст.14.1 и 6.33 КоАП РФ. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Русфарма».

pharmvestnik