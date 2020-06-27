Строительство завода компании «Брайт Вэй Индастриз» в «Технополисе Москва» подорожало почти на 1 млрд рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в конце июня 2020 года компания «Брайт Вэй Индастриз» начнет строительство фармацевтического завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», инвестировав в возведение объекта 2,8 млрд рублей. Ранее объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд рублей. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в конце июня 2020 года компания «Брайт Вэй Индастриз» начнет строительство фармацевтического завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», инвестировав в возведение объекта 2,8 млрд рублей. Ранее объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд рублей.

Изменились также и планируемые параметры фармзавода. Например, Ефимов сообщил, что предприятие будет производить 78 наименований лекарственных препаратов (ранее речь шла о 55 наименованиях) и что на заводе будет создано около 370 рабочих мест (ранее говорилось о не менее 356 местах).

«В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 млрд рублей и создаст почти 370 рабочих мест, еще 2,5 млрд рублей будут направлены на налоговые отчисления в бюджеты всех уровней», – сказал Владимир Ефимов.

Планируется, что завод будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года.

Компания «Брайт Вэй Индастриз» анонсировала строительство фармацевтического завода в ОЭЗ «Технополис Москва» с объемом инвестиций 1,9 млрд рублей в феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Тогда сообщалось, что завод будет производить препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта, нарушений обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем.

«Брайт Вэй Индастриз» входит в группу компаний Bright Way Group. Компания основана в ноябре 2017 года для создания фармпроизводства в Москве. Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» она получила в мае 2018 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Брайт Вэй Индастриз» зарегистрировано в Москве и на 100% принадлежит Людмиле Щербаковой, совладелице компаний «Велфарм», «Велтрэйд», «Брайт Вэй», «Светлый путь» и «Элзафарм». В 2019 году чистый убыток «Брайт Вэй Индастриз» составил 11,3 млн рублей, данные о выручке не раскрываются.

Bright Way Group работает с 1999 года на фармацевтическом, ветеринарном и косметическом рынках России, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Эта компания создала в Кургане завод по производству готовых лекарств «Велфарм», здесь выпускается более 60 препаратов. На его создание было потрачено 1,6 млрд рублей, 500 млн рублей дал Фонд развития промышленности.

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