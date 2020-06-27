«Промомед» зарегистрировал второй в России фавипиравир от COVID-19

По ускоренной схеме 23 июня зарегистрирован еще один препарат с МНН фавипиравир – Арепливир от «Промомед Рус» (владеет саранским «Биохимиком»). Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что фонд рассматривает возможность инвестирования в производство этого препарата. По ускоренной схеме 23 июня зарегистрирован еще один препарат с МНН фавипиравир – Арепливир от «Промомед Рус» (владеет саранским «Биохимиком»). Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что фонд рассматривает возможность инвестирования в производство этого препарата.

«Биохимик» готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок Арепливира. «Этого достаточно, чтобы при первой волне [коронавирусной инфекции] закрыть потребность России в препарате. Есть запросы по экспорту, но в первую очередь мы будем обеспечивать препаратом наш внутренний российский рынок для здоровья и безопасности граждан», – сказал исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

Препарат будет поставляться в медучреждения для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Арепливир, по словам Земскова, в ходе клинических исследований показал эффективность в 90% случаев. У 70% принимающих его пациентов вирус полностью отсутствовал в организме через четыре дня.

Арепливир – второй зарегистрированный препарат с МНН фавипиравир от коронавирусной инфекции. Первым стал Авифавир от ООО «Кромис», совместного предприятия «ХимРара» и РФПИ. Он поставляется в больницы «Биотэком» и «Фармстандартом» по цене 22 тысяч рублей за упаковку.

Еще один фавипиравир готовит к выводу на рынок «Р-Фарм». Гендиректор Ярославского завода готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций группы «Р-Фарм» Владимир Колышкин утверждал, что документы на регистрацию препарата под ТН Коронавир уже поданы в Минздрав,

РФПИ рассматривает возможность инвестирования в организацию производства фавипиравира и от «Р-Фарма», и от «Промомед Рус», говорил Кирилл Дмитриев.

Фавипиравир – препарат японской Fujifilm, выпускается под ТН Avigan. Патент на него истек в 2019 году. В «ХимРаре» все же подчеркивали, что Авифавир не является дженериком фавипиравира.

Фавипиравир присутствует в протоколах лечения COVID-19, предусмотренными временными рекомендациями Минздрава РФ по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. Для лечения среднетяжелых и тяжелых форм заболевания используются, помимо фавипиравира, гидроксихлорохин и мефлохин с азитромицином, лопинавир+ритонавир с интерфероном.