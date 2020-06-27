Египетская Eva Pharma начала производить сразу и ремдесивир, и фавипиравир

Одна из самых быстрорастущих компаний региона MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки), базирующаяся в Каире, Eva Pharma сделала заявление о начале производства сразу двух препаратов для лечения пациентов с COVID-19 – ремдесивира (remdesivir) и фавипиравира (favipiravir).

Напомним, что ремдесивир показан для умеренных и тяжелых случаев COVID-19 для пациентов, которым требуется кислород, в то время как фавипиравир показан для легких и умеренных случаев.

Производитель дженериков Eva Pharma заявила в начале этого месяца, что заключила лицензионное соглашение с Gilead Sciences Inc на производство ремдесивира в Египте и распространение его в 127 странах.

Первоначально препарат будет производиться в количество 500 000 доз в месяц. Его стоимость на египетском рынке будет составлять 2 000 египетских фунтов (примерно 124 доллара) за дозу. Поставка ремдесивира в больницы уже началась.

Выпуск фавипиравира будет составлять 1 миллион таблеток в месяц. Этот препарат должен появиться на рынке через две-три недели. Цена пока еще не определена.

Eva Pharma заявила, что получила разрешение от регулирующего органа Египта на производство лекарств. Регулятор пока еще не выдал заключение, как будет распространяться препарат, продаваться в аптеках или использоваться только в больницах.

После удовлетворения потребностей системы здравоохранения Египта, Eva Pharma надеется начать продажи в другие страны Ближнего Востока и Африки.

Недавно ещё одна египетская компания — Rameda Pharmaceutical, заявила, что в этом месяце она начала производить фавипиравир под торговой маркой Anviziram и также получила разрешение на производство ремедсивира.

gmpnews