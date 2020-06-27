НАНОЛЕК зарегистрировал две тест-системы для определения иммунного статуса к COVID-19

Компания НАНОЛЕК получила регистрационные свидетельства на тест-системы для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) и иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигену коронавируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови. Записи РЗН 2020/10959 (IgG) и РЗН 2020/10963 (IgM) появились в реестре на сайте Росздравнадзора. Это первые регистрационные удостоверения компании НАНОЛЕК на медицинские изделия.

Диагностические тест-системы позволяют методом ИФА (биоматериал: кровь) узнать свой иммунный статус по отношению к COVID-19. Наличие минимально-референтного количества антител класса IgM может указывать на начало и острую фазу заболевания. Наличие антител класса IgG свидетельствуют о старте выработки организмом защитных антител в крови против COVID-19 и о перенесенном заболевании, которое могло протекать, в том числе бессимптомно или в легкой форме (в виде ОРВИ).

Максим Стецюк, исполнительный директор НАНОЛЕК:

«Не так давно весь мир и наша страна стали постепенно возвращаться к привычному ритму жизни. Но в СМИ часто появляется информация о наличии бессимптомных носителей, люди хотят иметь возможность получить информацию, а для этого важно и нужно сдавать тесты на наличие антител. Мы находимся на постоянной связи с нашими территориальными представителями в различных регионах России и знаем, какие есть потребности. В частности, мы много раз получали запросы на диагностические тест-системы. Поэтому было принято решение осуществить поставку таких систем для обеспечения спроса на рынке с целью диагностики заболевания COVID-19, в том числе в регионах. Пандемия идет на спад, но есть большая потребность в качественных диагностических и экспресс тест-системах, которые могут оперативно показать наличие или отсутствие антител классов IgG и IgM».

gmpnews