Владельцы ПО «ПРОСАЛЕКС» готовы к обязательной маркировке

Требования к обязательной маркировке лекарств вступают в силу с 1 июля 2020 года. Осталось немного времени для того, чтобы наладить процессы внутри фармкомпании, а также между вашей компанией и системой маркировки «Честный знак». В ином случае успешная работа в промышленном контуре исключена. Большую роль в этом процессе играет разработчик и поставщик решений L1/L2/L3, его мобильность, гибкость в решении проблем и компетентность. АО «ПРОМИС» является одним из таких поставщиков.

Елена Лужаина, руководитель отдела продаж IT-продуктов АО «ПРОМИС» о программном обеспечении ПРОСАЛЕКС:

— Созданное нами программное обеспечение ПРОСАЛЕКС позволит российским фармпредприятиям максимально оперативно внедрить процесс маркировки в производство вне зависимости от способа фасовки, а также гарантирует минимум изменений в бизнес-процессах. ПО ПРОСАЛЕКС обладает следующим функционалом: генерирует уникальные коды, отправляет запрос в СУЗ на обогащение криптозащитой, автоматически предоставляет отчеты в ФГИС МДЛП по производственным и постпроизводственным процессам, включая складские операции. Это позволит фармпредприятиям сэкономить время, ресурсы и исключить человеческий фактор.

Работа в «боевом», промышленном контуре системы уже подтверждена примерами успешно внедренных проектов. Среди наших заказчиков такие известные фармпроизводители как «NATIVA», «Петровакс», «ОРГАНИКА», «Северная звезда», «ИНТЕЛФАРМ» и многие другие.

Одним из самых сложных стал проект, реализованный в 2019-ом году совместно с ФГБУЗ «48 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации. В данный момент времени эта организация занимается испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19*. Сотрудничать с компаниями, решающими такие социально значимые задачи, особенно приятно и почетно!

Мы верим, что помощь, которую оказывает АО «ПРОМИС» фармацевтическим компаниям в эти сложные времена, не останется незамеченной. Положительные отзывы наших партнеров и заказчиков – явное этому свидетельство. Более 20-ти фармкомпаний РФ уже используют ПРОСАЛЕКС!

Фармкомпании, преодолевшие все трудности внедрения маркировки, рассказали о плодотворном сотрудничестве с АО «ПРОМИС».

Анжелика Змиева, директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям ООО «НАТИВА»:

— В настоящее время деятельность нашей компании направлена на разработку и производство широкой линейки социально значимых препаратов для различных терапевтических областей, в том числе препаратов, ранее не производимых российскими производителями на территории Российской Федерации. Основная задача организации предложить российскому потребителю современные лекарственные средства по доступной цене, по своим характеристикам не отличающиеся от западных аналогов. Чтобы быть в числе флагманов, наша компания сотрудничает с «пионерами» сложных технологических решений, внедряя самые передовые практики. Одной из таких компаний стало предприятие «ПРОМИС». Успешное внедрение решения по маркировке, созданного их IT-специалистами, позволило нам качественно подготовиться к 1 июля.

Ирина Овсянникова, ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»:

— Система Просалекс приобретена нашим учреждением более года назад для исполнения законодательства по маркировке лекарственных препаратов. При выборе программного продукта мы в первую очередь ориентировались на готовность самого продукта, возможность оперативной и качественной доработки, надежность и представительность разработчика. Работа с «Просалекс» кажется понятной, оператору требуется внимательно выполнить всего несколько действий. На данный момент мы только начали работу в системе, но никаких затруднений пока не встретили.

Узнайте подробности о программном обеспечении ПРОСАЛЕКС** на сайте saleks.pro, а также по телефону +7 (499) 322 82 48.

*По материалам интернет-издания «Новости GMP» https://gmpnews.ru/2020/06/minoborony-gotovo-k-ispytaniyu-rossijskoj-vakciny-protiv-koronavirusa-na-dobrovolcax/

** Подходит для производителей лекарственных препаратов и парфюмерии.

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