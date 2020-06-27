Итальянская Stevanato поставит 100 млн флаконов для 2 млрд доз вакцины против коронавируса

Ведущий производитель стеклянной фармацевтической упаковки, итальянская компания Stevanato Group, и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) подписали соглашение на поставку 100 млн флаконов из боросиликатного стекла типа 1 для хранения до 2 млрд доз вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2).

Производство препарата будет развернуто параллельно клинической разработке, дабы максимально сократить сроки вывода на рынок вакцины, которая получит разрешение от регуляторов.

Отмечается, что наиболее важным элементом глобальных программ вакцинации, после того, как успешный кандидат на вакцину переходит в фазу производства, является поставка стеклянных флаконов медицинского качества для доставки миллиардов доз вакцин, необходимых для борьбы с вирусом. Без медицинских стеклянных флаконов вакцины просто нельзя хранить или осуществлять доставку.

Stevanato Group ежегодно производит 10 млрд единиц различных форм доставки лекарств (стерильных стеклянных контейнеров, пластиковых диагностических и медицинских). После подписания данного соглашения, итальянская компания становится ключевым поставщиком программ CEPI по вакцинам для борьбы с COVID-19.

На сегодняшний день CEPI инвестировала 829 млн долларов в девять вакцин-кандидатов против коронавируса. Конечная цель состоит в том, чтобы ускорить сроки разработки вакцины и уложиться в 12-18-месячный срок.

Высококачественные стеклянные флаконы, которые CEPI получила от Stevanato Group, позволят хранить 20 доз во флаконе (всего 2 млрд доз).

gmpnews