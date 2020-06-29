Пограничный конфликт с Китаем поставил под угрозу фармотрасль Индии

Пограничный конфликт между Индией и Китаем привел к ужесточению процесса таможенной очистки импортной продукции из КНР, в т.ч. медизделий, активных фармацевтических субстанций и промежуточной продукции, необходимой для производства лекарств. Таможенные власти проверяют все партии товаров без исключения, а не выборочно, как раньше.

Совет по содействию развитию экспорта фармпродукции Индии (Pharmexcil) направил обращение в адрес правительства страны, в частности, премьер-министру Нарендра Моди, в котором акцентировал внимание на задержке импортируемых из Китая медизделий и фармпродукции, в т.ч. применяемых для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает The Economic Times. В обращении подчеркивается, что задержки могут привести к их дефициту.

Председатель Pharmexcil Данеш Дуа подчеркнул, что ужесточение процесса таможенной очистки продукции из КНР, включая фармсырье и активные фармсубстанции (АФС), скажется на производственном процессе и вызовет рост цен как на субстанции, так и на готовую продукцию.

После пограничного конфликта в провинции Ладакх таможенные власти стали проверять все партии товаров из Китая вместо выборочных проверок. Особенно импортеров беспокоят задержки в морском порту Джевахарлал Неру и аэропорту Нью-Дели. На морской порт приходится около 60% грузов, поставляемых в Индию в контейнерах, в т.ч. фармпродукция.

По словам председателя Pharmexcil, под угрозой срыва оказались и поставки АФС для производства ремдесивира.

Организация просит правительство вмешаться и дать указание таможенной службе Индии производить таможенную очистку фармпродукции из Китая рандомизированно и в приоритетном порядке.

Индия импортирует 70% АФС из КНР. Доля импорта АФС для производства антибиотиков составляет более 90%.

Илья Дугин

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