Правительство выделило почти 3,5 млрд руб. на производство тестов для диагностики COVID-19

Правительство выделило из резервного фонда 3,44 млрд руб. на финансирование производства тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Субсидии получат подведомственные Роспотребнадзору федеральные институты.

Российские предприятия ГНЦ «Вектор», Центральный НИИ эпидемиологии и Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера будут выпускать тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции на средства из резервного фонда. Соответствующее распоряжение № 1659-р от 23.06.2020 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве сообщили, что на выделенную сумму в 3,44 млрд руб. можно будет произвести более 36 млн диагностических тестов. Роспотребнадзор в течение семи дней распределит средства между производителями.

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выпускает один тест для выявления возбудителя SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), Центральный НИИ эпидемиологии – один тест для выявления MERS-CoV + SARS-CoV родственных вирусов методом ПЦР, «Вектор» – два теста для выявления SARS-CoV-2 методом ПЦР и один тест на антитела IgG с помощью иммуноферментного анализа.

Как сообщал «ФВ», по состоянию на 29 июня Росздравнадзор одобрил 86 диагностических тестов. 63 тест-системы выявляют антитела к коронавирусу, 23 тест-системы – вирус SARS-CoV-2.

Елена Калиновская

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