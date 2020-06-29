Новый препарат GlaxoSmithKline для лечения анемии получил одобрение в Японии

Регулятор Японии одобрил новый препарат для лечения анемии компании GlaxoSmithKline. Компания проводит дополнительные испытания, по результатам которых будет возможна его регистрация в других странах.

Препарат Duvroq (daprodustat) получил одобрение Минздрава Японии для лечения пациентов с анемией, вызванной хронической болезнью почек, пишет FirstWord Pharma. Как сообщает производитель GlaxoSmithKline, средство не одобрено больше нигде в мире.

Заявка на регистрацию препарата включала данные клинического исследования III фазы в Японии. Испытание с участием 271 пациента на гемодиализе показало, что результаты применения daprodustat оказались не хуже, чем у стимулятора гемопоэза (дарбэпоэтин альфа).

Компания также инициировала два исследования по оценке сердечно-сосудистых исходов под названием ASCEND-D и ASCEND-ND. На основании результатов этих испытаний будут поданы соответствующие заявки на регистрацию.

Duvroq принадлежит к классу пероральных ингибиторов HIF-пролилгидроксилазы, которые могут составить альтернативу инъекционным средствам для лечения анемии – препаратам, стимулирующим эритропоэз.

Анастасия Теслина

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