Сингапурский инвестфонд вложил 250 млн долл. в немецкого разработчика вакцин

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech получила крупные средства от инвестфонда Это еще раз доказывает интерес инвесторов к потенциальным разработчикам вакцин против SARS-CoV-2.

Сингапурский государственный инвестиционный фонд Temasek и ряд других инвесторов приобрели акции немецкой биотехнологической компании BioNTech («БайоЭнТек»), разрабатывающей вакцину против COVID-19, пишет Reuters.

Как отметили в BioNTech, акции которой стали торговаться на Nasdaq в октябре прошлого года, инвесторы купят обыкновенные акции на сумму 139 млн долл. и конвертируемые облигации с погашением через четыре года на сумму 112 млн долл.

Интерес инвесторов вызван успехами немецкой компании в разработке вакцины против коронавирусной инфекции. В BioNTech заявили, что первые данные клинических исследований вакцины BNT162 станут известны в июне или июле.

BioNTech разрабатывает BNT162 совместно с американской Pfizer («Пфайзер»).

Другой немецкий разработчик вакцин – компания CureVac («КьюэВак») планирует первое открытое размещение акций (IPO) в США в июле. Правительство Германии приобрело 23% акций компании.

В марте 2020 года BioNTech заключила соглашение о разработке BNT162 с китайской компанией Fosun Pharma («Фосун Фарма»), по условиям которого последняя получила права на вакцину в КНР.

Илья Дугин

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