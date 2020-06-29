Gilead установила цену на ремдесивир в США

Gilead Sciences определилась с ценой на препарат ремдесивир в США. Для частных страховых компаний она будет выше, чем по соглашению с американским правительством.

Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences Inc («Гилеад Сайенсиз Инк») установила цену на свой препарат ремдесивир для Правительства США и правительств других развитых стран в размере 2340 долл. на пациента за пятидневный курс терапии (390 долл. за флакон), сообщает агентство Reuters.

Компания также установила цену на препарат для американских частных страховых компаний в размере 3120 долл. за курс (520 долл. за флакон).

Gilead заключила соглашение с Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS), по условиям которого министерство и власти штатов осуществляют дистрибуцию препарата в больницы до конца сентября 2020 года.

Вопрос цены на ремдесивир вызвал оживленные споры с момента одобрения препарата для экстренного применения при лечении COVID-19 в США в мае.

Эксперты предположили, что компании придется отказаться от выгоды в условиях кризиса в сфере здравоохранения.

Тем не менее, по прогнозам аналитиков, Gilead Sciences сможет заработать миллиарды долларов в течение следующих нескольких лет в случае продолжения пандемии.

Илья Дугин

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