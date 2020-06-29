Военные медики рассказали о состоянии добровольцев после введения вакцины от COVID-19

Специалисты рассказали о том, как чувствуют себя добровольцы-военнослужащие после введения им российской вакцины от коронавируса. По словам медиков, они не отметили каких-либо нежелательных последствий вакцинации.

Врачи не фиксируют нежелательных последствий для здоровья у добровольцев-военнослужащих после введения им российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает официальная газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда» со ссылкой на анестезиолога-реаниматолога филиала Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) им. Н.Н. Бурденко Олега Чихляева.

По словам Чихляева, военные медики регулярно проводят медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19.

«Самочувствие их хорошее, активных жалоб не предъявляют, – заявил Олег Чихляев. – Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания – в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не наблюдается».

Специалист отметил, что врачи и далее будут проводить регулярные осмотры добровольцев, а также заборы анализов крови и общие клинические и биохимические исследования.

Ранее сообщалось, что первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня. Девятерым участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девятерым – второй.

Вслед за этим, 23 июня, вакцину ввели второй группе добровольцев, состоящей из двадцати военнослужащих. Они получают препарат в бустерном варианте – через три недели после первой вакцинации им введут второй компонент вакцины.

Митя Евстифеев

pharmvestnik