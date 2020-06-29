Росздравнадзор отзывает препараты индийской «Скан Биотек Лимитед» из-за сомнений в подлинности

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения заявила об отзыве препаратов индийской «Скан Биотек Лимитед» из обращения в России. Это связано с подозрениями в подлинности нескольких серий препаратов Рофлокс-Скан, Ротима и Тропикам.

Росздравнадзор предупредил об отзыве препаратов Рофлокс-Скан, Ротима и Тропикам производства индийской компании «Скан Биотек Лимитед». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Как следует из документа, инициатором отзыва стала российская компания ООО «РОЗЛЕКС ФАРМ», поскольку несколько серий препаратов «вызвали сомнение в их подлинности». Речь идет о лекарственных средствах Рофлокс-Скан (антибактериальное средство), Ротима (неселективный бета-адреноблокатор) и Тропикам (мидриатик).

В ведомстве уточнили, что в «РОЗЛЕКС ФАРМ» также приняли решение прекратить действие деклараций о соответствии на подозрительные серии лекарственных препаратов. Также Росздравнадзор предложил «РОЗЛЕКС ФАРМ» предоставить сведения об изъятии из обращения упомянутых лекарств, а субъектам обращения лекарственных средств – предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, подтверждающие возврат перечисленных в приложении серий лекарственных препаратов поставщикам.

Как сказано на официальном сайте компании, «РОЗЛЕКС ФАРМ» – фармацевтическое предприятие, основанное 11 августа 2015 года. Расположено в поселке городского типа Редкино Конаковского района Тверской области. Основным видом деятельности компании является производство и реализация готовых лекарственных средств.

Митя Евстифеев

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