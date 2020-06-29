По программе высокозатратных нозологий выпустили почти 2,3 млн упаковок маркированных лекарств

С 1 октября 2019 года по 29 июня 2020 года в гражданский оборот выпущено почти 2,28 млн упаковок с кодами Data Matrix. При этом по льготным рецептам уже отпущено более 317,6 тыс. упаковок.

Как сообщил Минздрав, по льготным рецептам уже отпущено более 317,6 тыс. упаковок, в обороте находятся еще 1,88 млн маркированных упаковок. В ведомстве напомнили, что в обороте также немаркированные препараты для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), выпущенные до 1 октября 2019 года. Согласно нормам законодательства, они могут обращаться до истечения срока годности.

По объемам маркированных препаратов из перечня ВЗН, находящихся в обороте, лидерами являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области.

Препараты для лечения пациентов с 14 редкими заболеваниями, входящими в перечень высокозатратных нозологий, поставляются за счет средств федерального бюджета. Они предназначены для граждан, больных гемофилией, гипофизарным нанизмом, рассеянным склерозом, муковисцидозом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями кроветворной и лимфоидной тканей (хронический миелолейкоз), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.

По данным AlphaRM, в 2019 году по госпрограмме поставлено 3,8 млн упаковок дорогостоящих лекарств на сумму 55,7 млрд руб.

Елена Калиновская

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