Росздравнадзор назвал количество изъятых из обращения лекарств в 2019 году

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отчиталась об итогах работы за 2019 год. В частности, ведомство изъяло из оборота свыше 7 млн упаковок фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных препаратов.

Росздравнадзор отчитался об итогах работы в 2019 году, а также сообщил о планах на 2020 год. Это следует из документа, размещенного на официальном сайте ведомства.

Как указывает Росздравнадзор, в отчетном периоде проведено 29 427 контрольных мероприятий. В результате из обращения было изъято 5 438 501 медицинское изделие и 7 024 849 упаковок лекарственных препаратов. Все они были признаны специалистами ведомства фальсифицированными, недоброкачественными или контрафактными.

В ведомстве также отметили, что работают над исполнением поручений президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года, которые включают увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Митя Евстифеев

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