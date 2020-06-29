Союзфарма просит предусмотреть налоговый вычет на затраты аптек при переходе на маркировку

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» направила письма в Госдуму и Правительство РФ, в которых просит предусмотреть налоговый вычет на затраты аптек при переходе на маркировку. Ассоциация также отмечает, что не может гарантировать бесперебойное лекарственное обеспечение населения из-за целого ряда технических проблем, с которыми столкнулись аптеки.

Ассоциация «СоюзФарма», в которой состоят более 700 юридических лиц (4 тыс. аптек в 47 субъектах РФ), направила письма председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и руководителю Межфракционной рабочей группы Госдумы Андрею Исаеву с предупреждением о неготовности аптек к маркировке. «Мы проанализировали состояние готовности наших участников к старту маркировки, руководствуясь в первую очередь заботой о том, чтобы сложившаяся система лекарственного обеспечения населения не дала сбой и не пострадали пациенты. К сожалению, на сегодняшний день мы этого гарантировать не можем в силу ряда причин», – говорится в письмах ассоциации.

Технические проблемы аптек

«СоюзФарма» указывает на то, что сейчас аптеки постоянно сталкиваются с проблемами, связанными с организацией работы в системе «Честный знак».

«Аптеки не могут поставить лекарственные средства на «приход» из-за того, что препарат не проводится в системе ЧЗ – выдается ошибка: «Не удалось подключиться к ИС «Честный знак». Такая ситуация может длиться от 3 до 7–10 дней», – поясняет исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Эксперт отмечает, что часто возникают проблемы и со входом в личный кабинет на сайте «Честного знака». Аптеки также жалуются на частое зависание сайта и постоянные перебои в работе.

«Нет алгоритма действий при сбоях и нет ответственных лиц, а служба поддержки не отвечает на вопросы. У аптек также возникают сложности с программным обеспечением, так как его разработчики ссылаются на постоянные усовершенствования «Честного знака», которые требуют, в свою очередь, дополнительных изменений», – указано в письме ассоциации, направленном в Госдуму.

Еще одна техническая сложность – перенастройка контрольно-кассовой техники, с которой не могут справиться многие аптеки, так как у них нет нужного для маркировки патча.

«ФВ» отправил запрос в ЦРПТ с просьбой прокомментировать ситуацию.

Сколько тратят аптеки на маркировку

Небольшие аптечные организации несут серьезные финансовые расходы, связанные с заменой компьютерного оборудования, программного обеспечения (исходя из технических требований системы «Честный знак»), выполнением сопутствующих работ и оказанием услуг по настройке и модернизации оборудования.

Так, по расчетам ряда региональных аптек, дополнительные затраты для работы в ИС «Маркировка» на 1 кассу составляют до 43,7 тыс. руб., указано в письмах «СоюзФарма».

В связи с этим ассоциация предлагает Госдуме рассмотреть возможность налогового вычета на затраты, связанные с маркировкой ЛП для аптечных организаций, применявших ЕНВД. Речь идет о компенсации затрат на покупку/замену оборудования, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг по настройке и модернизации оборудования и т.д., как это было при внедрении онлайн-касс, – говорится в письме, адресованном Андрею Исаеву.

Проблемы взаимодействия с поставщиками

Непросто складываются у аптек и взаимоотношения с дистрибьюторами. Как указано в Положении о ФГИС МДЛП (утвержденном Постановлением Правительства РФ № 1556), перемещение лекарственных препаратов между участниками товарной цепи сопровождается передачей сведений в ФГИС МДЛП с использованием либо прямого порядка предоставления сведений (прямой акцепт), либо обратного (обратный акцепт).

При этом решение о выборе порядка предоставления сведений принимается субъектами обращения лекарственных средств самостоятельно. Однако в реальной практике взаимодействия между субъектами обращения ЛС у аптечной организации выбора не остается, утверждает «СоюзФарма».

«В подавляющем большинстве случаев дистрибьюторы настаивают на взаимодействии в режиме обратного акцепта. Его основным минусом является длительный срок подтверждения внесенных в ИС МДЛП данных при отсутствии какой-либо ответственности за неисполнение», – поясняет Литвинова.

Сотруднику аптеки необходимо подготовить и отправить в ИС МДЛП отсканированную информацию, а затем дождаться ответного сообщения о подтверждении данных дистрибьютором, и только после этого лекарства могут поступить в продажу. Если же в поставке обнаружатся несоответствия или нечитаемый/поврежденный DataMatrix код, то в таком случае начало продажи препаратов будет отложено до устранения всех несоответствий, указывает ассоциация.

Открытыми остаются и вопросы, связанные с процессом реализации товара, уже закупленного и маркированного аптекой, а также хранения маркированного и немаркированного товара – аптеки не знают, требуется ли его разделять при хранении.

Останется ли у аптек ЕНВД

Обязательная маркировка лекарств стартует 1 июля 2020 года. Однако до сих пор не появилось официального разъяснения и не внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс о возможности применения аптечными организациями специального налогового режима в виде ЕНВД. При этом ранее депутаты неоднократно озвучивал и необходимость принятия такого решения.

По итогам последнего заседания Межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения, которое состоялось 3 июня, «СоюзФарма» направляла письмо в адрес Андрея Исаева с ходатайством о сохранении на переходный период (до 1 января 2021 года) режима ЕНВД для организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами.

В нем ассоциация предлагала свой вариант формулировки соответствующей нормы:

«Приостановить действие пункта 2.3 статьи 346.26 НК РФ и абзаца 12 статьи 346.27 НК РФ до 1 января 2021 года, не исключая другие возможные варианты сохранения режима ЕНВД до 1 января 2021 года».

Об этом говорится в письме, направленном Михаилу Мишустину.

«Ассоциация провела большую работу со своими участниками по своевременному включению их в систему МДЛП, обучению сотрудников на вебинарах ЦРПТ. Теоретически они готовы, но практика пока неутешительна. Существуют потенциальные риски с доступностью лекарственных препаратов. Если же не будет принято решение по продлению для аптек до конца года режима ЕНВД, ситуация может еще более осложниться», – сказала Литвинова.

Оксана Баранова

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