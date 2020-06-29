Бразилия начнет производство вакцины AstraZeneca против коронавируса

Власти Бразилии подписали соглашение по производству вакцины против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. К январю ожидается 30 млн доз препарата.

Бразилия объявила о подписании соглашения на 127 млн долл. по производству экспериментальной вакцины против COVID-19, исследуемой AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, сообщает Reuters.

Представитель здравоохранения Бразилии заявил, что на начальном этапе в стране произведут около 30 млн доз вакцины – половину в декабре и половину в январе следующего года. Производством займется главная организация здравоохранения Бразилии – Fundação Osvaldo Cruz, или Fiocruz.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает вакцину британской AstraZeneca как наиболее продвинутого по этапам клинической разработки кандидата. Британский регулятор одобрил проведение поздних фаз клинических испытаний препарата, в которых примут участие свыше 10 тыс. человек из Великобритании. В скором времени ожидается публикация результатов испытания первой фазы.

Как сообщал «ФВ», AstraZeneca также обсуждает поставки вакцины против коронавируса в Россию, Японию и Китай. Италия, Германия, Франция и Нидерланды закупят до 400 млн доз экспериментальной вакцины. Компания обязалась поставить 300 млн доз кандидата в Соединенные Штаты после финансирования на сумму 1,2 млрд долл., в Великобританию – 100 млн доз.

Анастасия Теслина

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