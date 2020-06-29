В России массово срываются поставки иммуноглобулина против клещевого энцефалита

В период с января по май 2020 года 422 закупки из объявленных 568 закупок противоклещевого иммуноглобулина были признаны несостоявшимися. Это на 79% больше, чем количество отмененных закупок за аналогичный период 2019 года.

Количество несостоявшихся закупок иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита в январе-мае 2020 года выросло на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют данные компании «Курсор Маркетинг».

Несостоявшиеся закупки

Так, в этом году из 568 объявленных закупок были отменены 422, подавляющее большинство из которых – 413 закупки — не состоялись по причине отсутствия заявок от поставщиков.

В прошлом году было объявлено 673 закупки, из которых было отменено 236. В 213 случаях закупки не состоялись также из-за отсутствия поставщика.

Источник: Курсор Маркетинг

Источник: Курсор Маркетинг

Основные продажи иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита осуществляются именно через госзакупки, свидетельствуют данные аналитической компании AlphaRM. Так, в 2020 году в лечебно-профилактические учреждения были поставлены 13 055 упаковок препарата, в аптечный сегмент — 804 упаковки. В прошлом году за аналогичный период ЛПУ получили 14 967 упаковок, а аптеки — 605 упаковок.

Дефицит в Башкортостане

Ранее генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева сообщила «ФВ», что в Республике Башкортостан сохраняется дефицит противоклещевого иммуноглобулина. В связи с этим компания направила производителям препарата письма с запросом о поставке иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита в ампулах – не менее 1000 упаковок по 10 ампул.

В Свердловской областной станции переливания крови (ГБУЗ СО «ОСПК») «Фармленду» ответили, что препарат находится в процессе сертификации и отсутствует на складе. При этом на запрос «ФВ» ГБУЗ СО «ОСПК» сообщила, что выпуск лекарственного препарата осуществляется в штатном режиме без сокращения объемов производства и объемов реализации. «У нас нет проблем с производством лекарственного препарата в настоящий момент, и пандемия COVID-19 не повлияла на производство и поставку лекарственного препарата в этом году», — сообщили «ФВ» в Свердловской станции переливания крови, однако отметили, что в настоящий момент в отдельных регионах России действительно наблюдается повышенный спрос на противоклещевой иммуноглобулин.

В пресс-службе АО «Нацимбио», которое управляет НПО «Микроген», также сообщили «ФВ», что компания осуществляет поставки в плановом режиме. «НПО «Микроген» обеспечивает не более 25% от всего потребления иммуноглобулинов против клещевого энцефалита в России. Наши поставки осуществляются в плановом режиме, при этом в эндемичные регионы с острой потребностью отгрузки реализуются в приоритетном порядке. В этом году мы передали в медицинские госучреждения около 16,8 тыс. упаковок препарата, включая 500 упаковок для Башкортостана. Следующая поставка в республику запланирована на следующей неделе», — сказали в пресс-службе.

При этом, как сообщила аптечная сеть «Фармленд», «Микроген» готов поставить дополнительно 50 упаковок препарата для нужд Республики Башкортостан в третьей декаде июня.

В ГБУЗ ЧОСПК не предоставили «ФВ» ответ на момент публикации.

В пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан «ФВ» сообщили, что в первом полугодии 2020 года экстренная иммунопрофилактика клещевого вирусного энцефалита проводилась переходящим с 2019 года препаратом. Среди медицинских организаций было распределено около 8 000 мл противоклещевого иммуноглобулина с учетом переходящих остатков. Сейчас, по данным ведомства, на складе ГУП «Башфармация» остаток иммуноглобулина составляет около 800 мл.

В пресс-службе уточнили, что 19 июня состоялся аукцион на поставку 2 700 мл иммуноглобулина, а в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по приобретению еще 4 700 мл препарата.

Особенности сертификации

В «Фармленде» объяснили, что ситуация с поставками противоклещевого иммуноглобулина начала усугубляться в ноябре 2019 года, когда изменился процесс сертификации и выпуска в гражданский оборот иммунобиологической продукции. «В данный момент всего три московские лаборатории имеют право проводить контроль качества таких лекарственных средств. Они работают круглосуточно, однако все равно не успевают в необходимые сроки проводить проверки и выпускать документы качества на заявленные серии», — сообщила «ФВ» Кальметьева.

Согласно базе Росздравнадзора о введении лекарственных средств в гражданский оборот, в 2020 году первое разрешение на ввод серии иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита выдано 3 апреля Челябинской областной станции переливания крови (ГБУЗ ЧОСПК). Всего, по данным на 23 июня 2020 года, выдано 60 разрешений, из них 24 — Свердловской областной станции переливания крови, 21 — Челябинской областной станции и 15 — НПО «Микроген».

Ранее «ФВ» сообщал, что в первом квартале 2020 года возникли проблемы с поставками антирабической вакцины. Производитель — Федеральный научный центр иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова — объяснял задержку поставок новыми правилами сертификации вакцин, принятыми 29 ноября 2019 года. Раньше качество вакцин контролировали выборочно, и фармпредприятие получало сертификат соответствия, действующий определенный срок, теперь проверяется каждая серия. Проверка может быть сокращена по решению комиссии Росздравнадзора.

Маргарита Грошева

Елена Калиновская

pharmvestnik