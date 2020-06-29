Novartis отозвала заявку на одобрение Xiidra в Европе

Европейское агентство по лекарственным средствам посчитало препарат Xiidra неэффективным. Тем не менее компания надеется на его одобрение в других странах.

Швейцарская фармкомпания Novartis («Новартис») объявила об отзыве заявки на одобрение лекарственного препарата для лечения синдрома сухого глаза Xiidra (lifitegrast) в Европе, пишет Reuters.

По мнению EMA, эффективность препарата не доказана, а связанная с его применением польза не превышает риски.

Novartis приобрела права на Xiidra у японской Takeda («Такеда») за 5,3 млрд долл. Препарат уже одобрен в США. В I квартале его объем продаж составил 90 млн долл. Как отметил исполнительный директор Novartis Вас Нарасиман, компания намерена добиваться одобрения препарата в других странах.

В Novartis пока не детализировали дальнейшие планы по препарату, в т.ч. относительно направления повторной заявки после изучения дополнительных данных.

Илья Дугин

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