«Фарма Трэйс» поможет решить проблемы фармдистрибьюторов при маркировке лекарств

Компания «Фарма Трэйс», входящая в ГК «Лекарственная экосистема», предлагает решить «головные боли» фармдистрибьюторов с помощью облачного решения Сheck, Track & Trace (CTT).

С 1 июля маркировка лекарственных препаратов в России станет обязательной. И хотя этапность подключения производителей к работе с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) остается туманной, вопросы, касающиеся дистрибуции и отпуска маркированной продукции, точно обострятся этим летом. По мнению генерального директора ООО «Лекарственная экосистема» Германа Иноземцева, трудности появятся практически сразу.

«В первые дни мы можем услышать, что продукция, вышедшая из точки А не дошла до точки Б. И это будет во многом связано с тем, что из-за некорректной передачи данных в СМДЛП, на любом из звеньев цепочки поставки, столь необходимые лекарственные препараты окажутся в арбитраже, т.е. физически они есть, но фактически их нет. И это проблема станет настоящей головной болью для всех: производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей, ЛПУ», – уточнил Герман Иноземцев.

«Использование Сheck, Track & Trace для дистрибьюторов и производителей облегчает взаимодействие с государственной системой маркировки товаров (Честный знак) – совместимость нашего решения проверена и подтверждена экспертами Оператора ЦРПТ. CTT содержит ряд уникальных программных сервисов, с использованием которых количество отказов от системы маркировки при регистрации электронных документов будет минимальным», – подчеркнул директор по продукту ООО «Фарма Трейс» Дмитрий Баглей.

По его словам, данное решение включает ряд автоматизированных инструментов для проверки и контроля над выполняемыми операциями с маркированной продукцией.

«Мы имеем успешный опыт работы с ИТ-решением компании «Фарма Трейс» на платформе 3PL (Third Party Logistics) в части процессов приемки, внутрискладских операций и отгрузки. Как информационно-логистический фармоператор мы не ожидаем сбоев с началом масштабных операций с сериализованной продукцией», – отметил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

Сheck, Track & Trace – доступный и эффективный инструмент по обеспечению прослеживаемости товаров в рамках цепочки поставок, без дополнительных затрат на серверное оборудование, поддержку собственной инфраструктуры и на дополнительные человеческие ресурсы для мониторинга информационных обменов. CTT объединяет на своей платформе ключевых участников цепи поставки.

Зарубежные и отечественные производители лекарственных препаратов, импортеры и поставщики логистических услуг, организации оптовой торговли имеют возможность работать в режиме онлайн и обмениваться информацией не только в рамках сериализованных и маркированных поставок товаров.

Процесс параметризации и настройки CTT для дистрибьютора максимально простой. При подключении не придется нести затраты на дорогие консалтинговые услуги. Войти в систему СТТ можно с любого компьютера, имеющего доступ к сети интернет, не обязательно на стационарном рабочем месте. Электронные сервисы позволят получить всю историю изменения состояния любой потребительской упаковки с момента приемки до момента отгрузки.

Источник: ГК «Сантэнс»

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