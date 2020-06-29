В Правила формирования перечней лекарств и минимального ассортимента внесут изменения

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило изменения в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 17 июля 2020 г.

В частности, из Правил исключается необходимость формирования перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, поскольку льготное лекарственное обеспечение граждан будет осуществляется по перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Кроме того, проектом постановления предусматривается возможность формирования и актуализации перечня ЖНВЛП по отдельным показаниям к применению лекарственных препаратов, а также с использованием основного элемента или с указанием дополнительного элемента лекарственных форм по результатам клинико-экономического анализа.

Также Правила доработаны с учетом предложений членов рабочей группы при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по мониторингу правоприменительной практики Правил формирования перечней лекарственных препаратов, утвержденной приказом Минздрава России 29 сентября 2015 г. № 682, в части:

утверждения Минздравом России требований к методологическому качеству клинико-экономических исследований лекарственного препарата и исследований с использованием анализа влияния на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (в настоящее время указанные требования утверждены приложением 5 1 к Правилам);

к Правилам); корректировки процедуры исключения лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП;

уточнение в отношении орфанных лекарственных препаратов баллов при клинико-экономической оценке.

gmpnews