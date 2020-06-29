Сингапур инвестирует $250 млн в немецкого разработчика BioNTech

Крупнейшая в Азии инвестиционная компания Temasek, принадлежащая государству Сингапур, совместно с другими инвесторами вложит 250 млн долларов в немецкую биотехнологическую компанию BioNTech, которая разрабатывает вакцину против коронавируса в партнерстве с Pfizer. Объединенная доля инвесторов составит 1,1%.

По сообщению BioNTech, инвесторы приобретут простых акций компании на 139 млн долларов и еще вложат 112 млн долларов в 4-летние конвертируемые облигации.

По заявлению разработчика, первые данные клинических исследований вакцины BNT162 против коронавируса ожидаются в этом месяце или в июле.

BioNTech одновременно работает над персонализированными противораковыми вакцинами.

По сообщению агентства Reuters, акции немецкой компании в этом году выросли уже на 83,4%.

Инвестиции увеличивают активы Temasek в области здравоохранения, которые состоят из сингапурской биотехнологической фирмы Tychan, британской компании Orchard Therapeutics, ирландской Aerogen.

Напомним, что BioNTech и Pfizer запустили клинические исследования вакцины BNT162 на людях в апреле и мае. В марте BioNTech подписала соглашение о сотрудничестве в Китае с Shanghai Fosun.

У немецкого разработчика есть ещё один отечественный конкурент, в плане разработки вакцины против коронавируса, компания CureVac, в которой правительство Германии приобрело 23% акций.

gmpnews