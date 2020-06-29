Индийский производитель Dr Reddy’s намерен вывести на рынок США 25 новых фармпродуктов

Индийский фармпроизводитель Dr Reddy’s Laboratories в текущем финансовом году (2020-2021) планирует выпустить на рынок США 25 новых фармацевтических продуктов. Компания выделяет 10 млрд рупий (более 132 млн долларов) на разработку различных проектов в течение текущего финансового года.

Генеральный директор Dr Reddy’s Laboratories Эрез Исраэль (Erez Israeli) в интервью для аналитиков сказал:

ЗА ГОД (2019-20) МЫ ЗАПУСТИЛИ 27 ПРОДУКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТЫРЕ ОБНОВЛЕНИЯ РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО ИМПУЛЬС НОВЫХ ЗАПУСКОВ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ И В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА И ДОСТИГНЕТ ОКОЛО 25 НОВЫХ ПРОДУКТОВ, НЕСМОТРЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С COVID-19.

По состоянию на 31 марта 2020 года у компании имеется 99 накопленных заявок, ожидающих утверждения FDA, в том числе два разрешения на новое лекарственное средство, добавил он.

МЫ ТАКЖЕ ПОДАЛИ 59 ДОКУМЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ, ВКЛЮЧАЯ СЕМЬ ЗАЯВОК, СДЕЛАННЫХ В США.

По его словам, компания сейчас работает над несколькими молекулами, связанными с COVID-19. Кроме того, идет разработка и исследования нескольких биоаналогов, включая испытание фазы III ритуксимаба.

ПАРАЛЛЕЛЬНО МЫ РАБОТАЕМ НАД МНОЖЕСТВОМ ДРУГИХ БИОАНАЛОГОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА РАЗНОЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ.

Комментируя инвестиционные планы компании на текущий финансовый год, финансовый директор Dr Reddy’s Laboratories Саумен Чакраборти (Saumen Chakraborty) сказал, что максимальное внимание будет уделяться поддержке R&D проектов.

R&D И ТЕХНОЛОГИИ, НАРЯДУ С ИННОВАЦИЯМИ, БУДУТ ОДНОЙ ИЗ ОБЛАСТЕЙ ВЛОЖЕНИЯ. МЫ ХОТЕЛИ БЫ ДАЖЕ БОЛЬШЕ ПОТРАТИТЬ НА R&D.

По словам Чакраборти, в течение этого периода будут осуществляться инвестиции в бизнес по производству инъекционных препаратов и биоаналогов.

Д-р Reddy’s Laboratories сообщила о доходах в размере 174,6 млрд рупий (приблизительно 2,3 млрд долларов) за 2019-20 финансовый год.

gmpnews