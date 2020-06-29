Казахстан внес изменения в правила государственной регистрации и перерегистрации лекарств

Приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 июня 2020 года №ҚР ДСМ-72/2020 внесены изменения в Правила государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия.

Изменения связаны с введением в приказ пунктов и приложений из Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 293, связанных со стандартом государственной услуги «Государственная регистрация, перерегистрация и внесение изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия».

Кроме того, изменилась редакция пункта 22 правил государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия. Он касается ввоза и реализации лекарственных средств и медицинских изделий со «старой» инструкцией по медицинскому применению, в том случае, если в нее уже внесены изменения.

Прежняя редакция документа звучала так:

«В случае внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства, медицинского изделия (листок-вкладыш) и общую характеристику лекарственного средства, не касающихся безопасности, качества и эффективности осуществляется ввоз и реализация лекарственного средства, медицинского изделия с ранее зарегистрированной инструкцией по медицинскому применению до шести месяцев после внесения изменений и одновременная реализация лекарственного средства, медицинского изделия с новой и ранее зарегистрированной инструкцией по медицинскому применению до окончания срока годности лекарственного средства, медицинского изделия.

При этом держатель регистрационного удостоверения доводит информацию о внесенных изменениях, содержащихся во вновь зарегистрированной инструкции по медицинскому применению (листке-вкладыше) и общую характеристику лекарственного средства, до всех субъектов фармацевтического рынка и медицинских организаций».

Теперь она стала следующей:

«В случае внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства, медицинского изделия (листок-вкладыш) и общую характеристику лекарственного средства осуществляется ввоз и реализация лекарственного средства, медицинского изделия с ранее зарегистрированной инструкцией по медицинскому применению до шести месяцев после внесения изменений и одновременная реализация лекарственного средства, медицинского изделия с новой и ранее зарегистрированной инструкцией по медицинскому применению до окончания срока годности лекарственного средства, медицинского изделия.

При этом держатель регистрационного удостоверения доводит информацию о внесенных изменениях, содержащихся во вновь зарегистрированной инструкции по медицинскому применению (листке-вкладыше) и общую характеристику лекарственного средства, до всех субъектов фармацевтического рынка и медицинских организаций».

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования, которое состоялось 26 июня 2020 года.

gmpnews