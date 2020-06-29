Правительство РФ создаст федеральный центр закупки лекарств

«Федеральный центр лекобеспечения» (ФЦПиО) планируется зарегистрировать уже к 1 июля. Он займется закупкой лекарств по федеральным программам для пациентов с ВИЧ, некоторыми видами туберкулеза, с орфанными (редкими) и онкологическими заболеваниями.

Центр подчинят Минздраву, на его содержание в течение трех лет планируется выделить около 740 млн руб. Согласно проекту распоряжения, в новой организации будут работать 100 человек. Для федеральных программ препараты сейчас закупает департамент лекарственного обеспечения Минздрава. Остальные закупки идут через регионы. Создание центра позволит комплексно решить вопрос как с текущими закупками, так и с экстренными в рамках пандемий, рассказал собеседник издания.

Поручение создать такой центр Минздраву дал президент России Владимир Путин 2 октября 2018 г. В декабре 2019 г. Минздрав запустил единую цифровую платформу для госзакупок лекарств. Она позволит избежать завышения стоимости закупок и устранить недобросовестную конкуренцию на рынке, говорила тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова.

gmpnews