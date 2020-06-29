Препараты, снижающие уровень холестерина, помогли снизить смертность от COVID-19

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cell Metabolism, используемые для снижения уровня холестерина препараты – статины могут помочь снизить смертность среди госпитализированных пациентов с COVID-19.

Как сообщает агентство Xinhua, исследования на животных показали, что статины могут улучшать иммунные клеточные реакции, уменьшать воспаление и замедлять прогрессирование повреждения легких. Однако пока не в полной мере ясна зависимость применения статинов, отдельно или в сочетании с другими лекарственными средствами, и клинических данных у пациентов с COVID-19.

В поисках ответов исследователи из больницы Renmin при Университете Уханя провели исследование, в котором приняли участие 13 981 пациент с COVID-19 в 21 больнице в провинции Хубэй, среди которых 1219 получали статины.

После периода наблюдения, в течение 28 дней, исследователи обнаружили, что уровень смертности в группе, принимавшей статины, составил 5,2%, что ниже, чем уровень смертности в группе, не принимавшей статины — 9,4%.

Масштабное исследование также показало, что применение статинов привело к снижению частоты инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поступлению в отделения интенсивной терапии и острым респираторным дистресс-синдромам у пациентов с COVID-19. Кроме того, у тех, кто принимал статины, уровни биомаркеров воспаления были намного ниже, чем у тех, кто не принимал данные препараты, что может указывать на то, что статины могут предотвратить прогрессирование заболевания в тяжелую форму.

По данным исследователей, 319 пациентов использовали статины в сочетании с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) или блокаторами рецепторов ангиотензина (БРА), а 603 пациента использовали статины в сочетании с другими лекарствами от кровяного давления. В результате было показано, что добавление иАПФ или БРА не увеличивает риск смерти у пациентов.

«Эти результаты доказали безопасность и эффективность статинов при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19», — сказал ведущий исследователь Ли Хунлян (Li Hongliang), добавив, что статины являются многообещающими препаратами для лечения COVID-19, особенно в ситуации, когда нет утвержденной вакцины или максимально эффективной терапии для лечения этой болезни.

gmpnews