Запуск новых лекарств от болезни Альцгеймера увеличит этот рынок до $12,9 млрд к 2028 году

Продажи лекарств от болезни Альцгеймера и умеренного когнитивного расстройства в 2018 году в общей сложности достигли 2,2 млрд долларов на восьми основных рынках (США, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония и Китай). По прогнозам аналитической компании GlobalData, к 2028 году эти продажи вырастут до 12,9 млрд долларов при совокупном годовом росте в 19,3%.

Этот рост будет обусловлен, в первую очередь, увеличением распространенности данных заболеваний во всем мире, а во вторую — выводом на рынок новых препаратов, таких как, aducanumab от Biogen, BIS-2401 от Eisai и gantenerumab от Roche.

В настоящее время конкурентная среда состоит только из симптоматических методов лечения. Всего в мире существует шесть утвержденных препаратов: три ингибитора ацетилхолинэстеразы (donepezil — донепезил, rivastigmine — ривастигмин и galantamine — галантамин), один антагонист NMDA-рецептора (memantine — мемантин), одна комбинированная терапия (memantine/donepezil — мемантин/донепезил) и ингибитор белка Аβ А4 (sodium oligomannate — олигоманнат натрия). Улучшение для утвержденных методов лечения, например, упрощение путей введения и снижение частоты дозирования, наряду с некоторыми событиями, которые должны произойти в течение следующего десятилетия, могут оказать существенное влияние на способ лечения заболевания. И тем не менее, раннее обнаружение болезни Альцгеймера может сделать имеющиеся в настоящее время методы лечения более полезными, однако пока не будут введены модифицирующие заболевание препараты, ландшафт рынка значительно не изменится.

Алессио Брунелло (Alessio Brunello), старший фармацевтический аналитик GlobalData, комментирует:

ИЗ-ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ БИОПРЕПАРАТОВ, НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ НИЗКИМ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВАМИ, ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ БОЛЕЕ ПОЗДНИХ СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОГДА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДАННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ИМЕЮТ МЕНЬШЕ ЭФФЕКТА. КРОМЕ ТОГО, РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ СВОИ ПРОТОКОЛЫ, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭТИХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В БОЛЕЕ ШИРОКИХ МАСШТАБАХ. УЧИТЫВАЯ, ЧТО КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ПОДДЕРЖКУ БИОПРЕПАРАТОВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ, УКАЗАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, БУДУТ МЕДЛЕННЫМИ, И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВСЕ ЕЩЕ БУДУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ТЩАТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ, ЧТОБЫ КАК-ТО ОПРАВДАТЬ ИХ ВЫСОКУЮ СТОИМОСТЬ.

Разработки для болезни Альцгеймера, находящиеся на поздней стадии, включают в себя несколько сильных кандидатов и широкий спектр новых механизмов действия. Фаза II/III и III, на восьми основных рынках, включает пять иммунотерапевтических лекарственных средств (gantenerumab — гантерумаб от Roche, aducanumab — адуканумаб от Biogen, BAN-2401 от Eisai, Albutein — альбутеин от Grifol и solanezumab — соланезумаб от Eli Lilly) и 14 малых молекул. Согласно данным GlobalData, к 2028 году наибольшая доля продаж должна приходиться на адуканумаб, иммунотерапию нацеленную на Aβ.

Брунелло добавляет: «В настоящее время Biogen планирует завершить подачу заявки на получение разрешения от FDA в третьем квартале 2020 года. Однако компания вызвала скептицизм и критику в отношении того, как были проанализированы данные исследований ENGAGE и EMERGE. Предполагалось, что в начале 2020 года компания уже будет иметь заявку на регистрацию нового препарата (NDA), но из-за пандемии COVID-19 это займет больше времени, чем первоначально предполагалось. Хотя у адуканумаба остаются проблемы с безопасностью, регулирующие органы, вероятно, упустят из виду некоторые показатели побочных эффектов, учитывая трудности, связанные с разработкой лекарств от болезни Альцгеймера».

gmpnews