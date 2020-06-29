Уже вторая вакцина против коронавируса от CNBG показывает обнадеживающие результаты

Китайская национальная биотехнологическая группа (CNBG) утверждает, что предварительные результаты испытаний экспериментальной вакцины против коронавируса на людях позволяют предположить, что она может быть безопасной и эффективной. Это уже второй кандидат на вакцину от компании, который показывает обнадеживающие результаты в клинических испытаниях.

Экспериментальный препарат, разработанный пекинским подразделением CNBG, согласно предварительным данным исследования, способствовал образованию антител высокого уровня у всех привитых участников клинического испытания фазы I/II. По сообщению компании, в испытании участвовало 1120 здоровых добровольцев, передает агентство Reuters.

На сегодняшний день уже восемь китайских компаний и разработчиков получили разрешение на исследования своих вакцин на людях, у себя в стране или за рубежом, что делает Китай одним из лидеров «вакцинной» гонки во всем мире.

CNBG, входящая в состав государственной китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm), ещё в начале этого месяца делала заявление, что другой кандидат на вакцину, разработанный ее подразделением в Ухане, также привел к образованию антител высокого уровня у участников клинического испытания. Заявление было сделано на основе предварительных результатов.

Напомним, что CNBG буквально на днях сделала заявление, что проведет третью фазу испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах, не уточняя при этом, какая именно вакцина будет участвовать в испытаниях.

gmpnews