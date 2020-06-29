Южная Корея поддерживает ремдесивир и призывает соблюдать осторожность с дексаметазоном

Южная Корея добавила противовирусное лекарственное средство Ремдесивир (remdesivir) от компании Gilead в национальные рекомендации по лечению COVID-19, это первый пересмотр рекомендаций с момента начала вспышки коронавирусной инфекции, и настоятельно рекомендовали соблюдать осторожность при использовании глюкокортикостероида дексаметазона.

Напомним, что препарат ремдесивир относится к классу противовирусных препаратов, которые ингибируют РНК-зависимую РНК-полимеразу, фермент, необходимый для репликации ряда РНК-вирусов, включая новый коронавирус (SARS-CoV-2).

Обновленное руководство в Южной Корее появилось после того, как были опубликованы результаты исследования, показавшие, что дешевый и достаточно широко используемый с 1960-х годов дексаметазон снижает смертность у пациентов с тяжелой формой COVID-19. При этом врачам дана рекомендация соблюдать осторожность до публикации окончательных результатов исследования.

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ НАЗНАЧАТЬ (ДЕКСАМЕТАЗОН), ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТЯЖЕЛЫМИ СЛУЧАЯМИ, ТАК КАК ВРАЧ КОНТРОЛИРУЕТ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА», — СКАЗАЛ KIM YOUNG-OK, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЮРО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВ.

По словам Kim Young-ok, на сегодняшний день в стране достаточные поставки дексаметазона. Производство препарата соответствует 43 млн таблеток и 60 млн ампул в год.

ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ТАК КАК ОН ОСЛАБЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ НАРЯДУ С ВОСПАЛЕНИЕМ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ДАЖЕ К КАТАРАКТЕ ИЛИ ГЛАУКОМЕ», — ГОВОРИТ DR. SONG DAE-SUB, ПРОФЕССОР ФАРМАЦИИ В КОРЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.

Корейские органы здравоохранения также посоветовали отказаться от гидроксихлорохина после того, как было показано, что препарат от малярии не приносит никакой пользы при лечении пациентов с COVID-19.

gmpnews