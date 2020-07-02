Возобновится глобальное исследование гидроксихлорохина для профилактики COVID-19

Британский регулятор разрешил возобновить международное испытание противомалярийных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции. Исследователи планируют включить 40 тыс. участников.

Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения Великобритании (MHRA) одобрило дальнейший набор участников в исследование COPCOV, которое проводит Оксфордский университет, говорится в сообщении правительства страны.

В COPCOV оценивают эффективность хлорохина и гидроксихлорохина для профилактики COVID-19 у работников здравоохранения, контактирующих с подозреваемыми и подтвержденными случаями заболевания. Исследователи планируют привлечь 40 тыс. участников по всему миру.

Исследовательская группа заявила, что набор медработников из Великобритании возобновится уже на этой неделе, пишет Reuters. Новые центры откроются в Таиланде, странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Результаты испытания ожидаются к концу года.

Ранее клиническое исследование Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) показало неэффективность гидроксихлорохина в качестве профилактического средства, но зафиксировало более мягкое течение заболевания у принимавших препарат.

Другое масштабное британское исследование прекратило набор участников в группу гидроксихлорохина, после того как было выявлено, что препарат не приводит к значимым улучшениям у госпитализированных с COVID-19. Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения также решила остановить испытание противомалярийных средств при коронавирусной инфекции.

Как сообщал «ФВ», FDA отозвало экстренное разрешение на применение гидроксихлорохина и хлорохина при тяжелой форме коронавирусной инфекции. Агентство заключило, что риски превышают пользу такой терапии. Минздрав России рассматривает имеющуюся информацию о гидроксихлорохине, пока препарат входит в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19.

Анастасия Теслина

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