ЦРПТ оценил расходы аптек на маркировку максимум в 10,5 тысяч рублей на одну кассу

Оператор маркировки – Центр развития перспективных технологий – не видит проблем с функционированием системы «Честный знак». В компании также заявили, что максимальные затраты аптеки на маркировку не превысят 10,5 тыс. рублей.

Пресс-служба ЦРПТ в ответ на запрос «ФВ» прокомментировала жалобы аптек на систему «Честный знак». Ранее ассоциация «СоюзФарма» отправила письма в Госдуму и Правительство РФ, где сообщила о слабой готовности аптек к маркировке. Перечисляя технические сложности, ассоциация в частности указывает, что сейчас аптеки постоянно сталкиваются с проблемами, связанными с организацией работы в системе «Честный знак».

В пресс-службе ЦРПТ заявили, что система полноценно функционирует. Оператором вносятся изменения в настройки системы, чтобы не допустить сбоев и увеличения времени обработки документов после 1 июля.

«Необходимость внесения изменений в настройки конфигурации вызвана появлением паразитной нагрузки на API, в том числе из-за неправильно настроенных интеграций систем участников. Алгоритмы действий при наличии технических проблем – в том числе на стороне участников оборота – имеются, они размещены в методических рекомендациях на сайте честныйзнак.рф. Оператор с начала апреля не менял API, что являлось просьбой отрасли», — сообщили в пресс-службе компании.

ЦРПТ также сообщает, что в случае возникновения вопросов в процессе эксплуатации системы заявители могут воспользоваться Базой знаний, доступной в личном кабинете пользователя и информацией на сайте Оператора.

Обращения принимаются из личного кабинета по электронной почте, по телефону колл-центра — любым удобным способом. Регистрация обращений осуществляется круглосуточно, обращениям присваивается категория (консультация, инцидент, предложение по доработке и т.п.). Максимальное время реакции на критические сообщения – 15 минут, сообщили в ЦРПТ.

Кроме того, оператор прокомментировал заявления аптек о высокой стоимости вхождения в процесс маркировки. По оценкам отдельных участников рынка, дополнительные затраты для работы в ИС «Маркировка» на 1 кассу составляют до 43,7 тыс. руб.

ЦРПТ с таким заявлением не согласен.

«Что касается расходов: для аптеки фактически нужны усиленная электронная квалифицированная подпись (это 3-4 тыс. руб.) и 2D-сканер (2,5- 4,5 тыс. руб.), который во многих организациях уже есть. Онлайн-кассы уже должны быть прошиты соответствующим обновлением. Если по каким-то причинам этого не делалось (хотя это предусмотрено федеральным законом №54-ФЗ), то услуги по такому обновлению у сервисных компаний стоят 1-2 тыс. руб. Итого: максимум 10,5 тыс. рублей. Оператор системы ранее просил представителей малого бизнеса обращаться в случае, если сторонние организации предлагают дорогие услуги или оборудование», — сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

Оксана Баранова

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