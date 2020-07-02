Отзыв заявки на Xiidra в Европе скажется на операционной прибыли Takeda

По соглашению с Novartis японской компании причитались крупные поэтапные платежи, в т.ч. за регистрацию препарата Xiidra в других странах. Отказ европейского регулятора сказался на прибыли компании.

Японская фармкомпания Takeda («Такеда») объявила о снижении квартальной операционной прибыли на 200 млн долл. на фоне отзыва швейцарской Novartis («Новартис») заявки на одобрение препарата для лечения синдрома сухого глаза Xiidra в Европе, сообщает Endpoints News.

Takeda продала Novartis права на Xiidra за 5,3 млрд долл. (3,4 млрд долл. в качестве единовременного платежа и 1,9 млрд долл. в виде промежуточных выплат). В свою очередь, японская компания получила права на препарат в результате сделки по приобретению ирландской компании Shire («Шайер») за 62 млрд долл. Продажа прав на препарат стала одним из основных условий для одобрения сделки.

Европейское агентство по лекарственным средствам посчитало препарат неэффективным, несмотря на то, что в США он одобрен уже 4 года назад.

По словам представителя Takeda, неудача с одобрением препарата в Европе сократит сумму причитающихся ей поэтапных платежей.

Илья Дугин

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