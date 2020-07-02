«Росмедпром» предложит продлить возможность ввода немаркированных лекарств до 2021 года

Ассоциация «Росмедпром» планирует направить в Госдуму предложение о продлении действия особого порядка ввода в оборот немаркированных препаратов до 2021 года. Такой порядок позволит производителям, которые не успели внедрить систему МДЛП, вводить в оборот лекарства без маркировки. Этот порядок сможет устанавливать правительство после принятия соответствующих поправок.

Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности («Росмедпром») предложит продлить особый порядок ввода в оборот немаркированных лекарственных препаратов, который сможет устанавливать правительство в случае принятия соответствующих поправок, с 1 октября до 1 января 2021 года. Это следует из письма ассоциации своим участникам, которое есть в распоряжении «ФВ».

На прошлой неделе, 23 июня, Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания». В обновленный текст законопроекта также вошла поправка, касающаяся введения маркировки лекарств.

Согласно этой поправке, правительство сможет устанавливать особый порядок ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года, а также лекарств, ввозимых из-за границы. Это означает, что производители, которые не успели внедрить систему МДЛП, при определенных условиях, которые еще предстоит прописать правительству, смогут продолжить поставлять препараты без маркировки после 1 июля.

Ассоциация планирует направить депутатам предложение о продлении до 2021 года периода, в котором будет действовать особый порядок ввода в оборот немаркированных лекарств. «7 июля поправки должны приниматься в третьем чтении. В настоящее время мы готовим предложения депутатам вернуть проект во второе чтение и принять его сразу во втором и третьем чтениях с продлением срока действия особого порядка до 1 января 2021 года», — указано в письме ассоциации.

Маргарита Грошева

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