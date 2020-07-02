Импорт готовых лекарств за первые пять месяцев 2020 года снизился почти на 30%

С января по май 2020 года импорт готовых лекарств в Россию снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Препаратов завезено на сумму 168,6 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Май стал первым месяцем текущего года, в котором поставки готовых лекарств выросли на 16% в рублях к маю 2019 года. Натуральный объем импорта готовых форм в мае также вырос на 19% в упаковках.

Поставки нерасфасованных лекарств за пять месяцев текущего года выросли на 12%, в Россию за этот период ввезено in-bulk на сумму 52,5 млрд руб, сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

Общая натуральная динамика в январе-мае 2020 года в глубоком минусе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: поставки готовых лекарств сократились на 38% в упаковках, за первые пять месяцев текущего года в Россию ввезено 0,43 млрд упаковок. Отгрузки в минимальных единицах дозирования (МЕД) снизились на 33%, с начала года ввезено порядка 9 млрд МЕД. Разница в показателях прироста в упаковках и МЕД объясняется укрупнением потребительских упаковок, в анализируемом периоде каждая упаковка содержала в среднем 20,7 МЕД, годом ранее только 19,3 МЕД.

В ТОР-20 корпораций производителей готовых лекарств по денежному объему поставок за январь-май 2020 г. максимальную динамику в рублях показали компании Shire Pharmaceutical (импорт вырос в 3,9 раза) и BioMarin Pharmaceutical (в 2,4 раза). Shire нарастила объем импорта препарата «Элапраза» в 4,3 раза, кроме того в этом году компания начала поставлять препараты «Реплагал» и «Вприв», суммарный объем поставок которых превышает по итогам анализируемого периода сумму в 750 млн руб.

BioMarin в январе-мае 2020 года увеличила объем импорта препарата «Наглазим» в 1,5 раза, но основной вклад в динамику обеспечили новые препараты в 2002 году – «Вимизайм» и «Бринейра».

В ТОР-20 поставщиков нерасфасованных препаратов максимальную рублевую динамику, так же как и месяц назад, демонстрируют Astellas (отгрузки выросли в 5,2 раза) и Eisai (в 3,2 раза). Из числа отметим компанию «Герофарм», в апреле 2020 года производитель начал ввозить ноотропный препарат «Рекогнан» из Италии, речь идет о форме раствора для приема внутрь, инъекционную форму препарата компания производит в России на мощностях «Московского эндокринного завода».

Также в числе новых поставщиков in-bulk можно отметить «Мир Фарм», компания в январе начала поставки капсулированной формы противомикробного препарата «Мирофурил». Готовая форма препарата также производится в Италии, а упаковка осуществляется на мощностях «ОХФК» в Обнинске.

Елена Калиновская

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