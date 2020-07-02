Три российские вакцины показали эффективность против COVID-19

Российские ученые заявили об успешном испытании трех российских вакцин от COVID-19. Начало клинических исследований намечено на 15 июля, в них примут участие 300 добровольцев.

Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания. Об этом заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью РИА «Новости». По его словам, речь идет о «наиболее продвинутых с точки зрения полученных результатов препаратах».

Масюков уточнил, что при разработке вакцины ученые пытаются добиться максимальной эффективности и безопасности препарата.

«Самое главное – это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован, — заявил Максютов. — Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, это и есть самая большая сложность».

Он также сообщил, что испытывали вакцины на четырех видах животных: это сирийские хомячки, хорьки, а также низшие приматы вида Macaca mulatta и Chlorocebus aethiops.

Начало клинических исследований намечено на 15 июля, в них примут участие 300 добровольцев.

Митя Евстифеев

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