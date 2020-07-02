Три экспериментальных препарата начали оценивать при COVID-19 в России

Начались клинические исследования трех экспериментальных препаратов для лечения COVID-19. Соответствующие разрешения Минздрав выдал в июне. Два потенциальных лекарства находятся на ранних фазах исследований. Оценка их эффективности и безопасности проходит в рамках международных испытаний.

Минздрав в июне одобрил клинические исследования экспериментальных препаратов APN01, DFV890 и XC221. Данные о прохождении процедуры регистрации отсутствуют. Эффективность и безопасность терапии оценят у пациентов с COVID-19. Это следует из реестра Минздрава.

Ранее в России начались испытания четырех таргетных препаратов при коронавирусной инфекции: радотиниба, олокизумаба, RPH-104 компании «Р-фарм» и левилимаба от «Биокад». Олокизумаб и левилимаб получили регистрационные удостоверения в мае и июне.

APN01

Разработку APN01 ведет компания Apeiron Biologics из Австрии. Препарат представляет собой рекомбинантный ангиотензинпревращающий фермент 2, или АПФ2. Информация приведена в реестре Минздрава.

Белок АПФ2 является рецептором, который новый коронавирус использует для проникновения в клетки. Рецептор может находиться на поверхности клеток или присутствовать в растворенном в крови виде.

Введение растворимой формы белка может блокировать проникновение вируса в клетки.

Раннее экспериментальное исследование при участии компании Apeiron Biologics подтвердило гипотезу. Было показано снижение вирусной нагрузки в 1000—5000 раз при введении АПФ2 в органоид. Последний представляет собой искусственно выращенные клетки сосудов и почечной ткани человека с применением биотехнологий. Результаты опубликованы в Cell.

Россия участвует в международном исследовании II фазы. Экспериментальный препарат APN01 оценивают в центрах Австрии, Дании, Германии, Китая и США. В России лекарство будут вводить 150 пациентам в 15 лечебных учреждениях. Эффективность лечения оценивают по частоте смерти от любых причин и потребности в искусственной вентиляции легких в течение 28 дней.

По информации Apeiron Biologics APN01 разрабатывается в качестве средства терапии легочной артериальной гипертензии.

DFV890

Экспериментальный препарат DFV890 (IFM-2427) будут получать пациенты дополнительно к стандартной терапии COVID-19. Разрешение выдано компании «Новартис Фарма».

В испытании оценят контроль воспалительного синдрома при приеме таблеток DFV890. Оценка экспериментальной терапии проходит в рамках международного испытания. Это следует из реестров Минздрава и ЕС.

Новартис приобрела экспериментальный препарат IFM-2427 (теперь — DFV890) в 2019 году. Он ингибирует рецептор иммунной системы NLRP3.

Белок относится к рецепторам врожденного иммунитета, которые распознают патогены, а также эндогенные сигналы повреждения тканей. Активация белка NLRP3 запускает воспалительный ответ, активирует выработку цитокина интерлейкина-1.

Экспериментальный препарат DFV890 избирательно подавляет воспаление, вызванное NLRP3. Лекарство разрабатывается для лечения хронических воспалительных заболеваний, включая подагру, атеросклероз и неалкогольный стеатогепатит.

XC221

Экспериментальный препарат XC221 разрабатывался для терапии гриппа и ОРВИ. Клинические исследования проходили в России.

Минздрав разрешил испытание XC221 при коронавирусной инфекции. Эффективность таблеток XC221 будут оценивать по улучшению симптомов COVID-19. Разрешение выдано компании «РСВ терапевтикс».

Исследования лекарств при COVID-19 в России

Минздрав одобрил испытания 24 лекарств при COVID-19. Практически половина оценивает эффективность таргетных препаратов при тяжелом течении заболевания (рисунок).

Рисунок. Фармакотерапевтические группы лекарств, исследуемых при COVID-19 в России

Елена Воронина

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