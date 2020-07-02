Канада снизила цены на патентованные лекарства вопреки протестам фармпроизводителей

Канадский суд отклонил коллективный иск фармкомпаний, недовольных решением правительства страны снизить цены на патентованные лекарственные препараты. По мнению производителей, в ближайшие 10 лет они могут потерять миллиарды долларов прибыли.

Федеральный суд Канады отклонил иск крупных фармацевтических компаний об изменении новых постановлений правительства, направленных на снижение цен на патентованные лекарственные препараты, пишет Reuters.

Иск направлен канадскими подразделениями компаний Pfizer («Пфайзер»), AbbVie («ЭббВи»), Amgen («Амджен»), Bristol Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Novartis («Новартис») и Eli Lilly («Эли Лилли»). По мнению истцов, новые постановления потенциально лишат их миллиардов долларов прибыли в течение ближайших 10 лет.

Правительство Канады опубликовало окончательный вариант нормативных актов в августе 2019 года, невзирая на оппозицию со стороны фармкомпаний. Тогда же был направлен иск в Федеральный суд. Его инициатором стала ассоциация фармкомпаний Innovative Medicines Canada (IMC).

Власти Канады уверены, что новые постановления о снижении цен на лекарства позволят сэкономить средства всем заинтересованным сторонам, в т.ч. пациентам, работодателям и страховым компаниям. Фармпроизводители выступают против, поскольку эта экономия будет за счет их прибыли.

Новые нормативы коснутся и американского рынка. Американские законодатели предложили разрешить импорт более дешевых препаратов, а также устанавливать цены на некоторые препараты на уровне других стран, в т.ч. Канады.

Изменения в ценообразовании касаются только лекарственных препаратов, одобренных Health Canada. При установлении цен принимаются во внимание коэффициенты «затраты—эффективность».

Постановления должны были вступить в силу 1 июля 2020 года, но затем дата была перенесена на 1 января 2021 года.

Илья Дугин

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