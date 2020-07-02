Депутат обратился в Минздрав по поводу противоклещевого иммуноглобулина после публикации «ФВ»

Депутат Госдумы Борис Менделевич направил запрос в Минздрав с просьбой разъяснить, какие меры ведомство принимает для решения проблемы с поставками противоклещевого иммуноглобулина. Ранее «ФВ» сообщил, что количество отмененных закупок препарата в этом году значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич после публикации «ФВ» о массовых срывах поставок иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проинформировать депутатов о мерах, которые предпринимает министерство для решения этой проблемы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на запрос депутата.

«В последние дни в СМИ распространяется противоречивая информация о массовом срыве поставок иммуноглобулина против клещевого энцефалита — острого инфекционного вирусного заболевания с преимущественным поражением центральной нервной системы. Учитывая вышеизложенное, а также серьезный общественный резонанс, прошу вас, глубокоуважаемый Михаил Альбертович, проинформировать о том, какие меры предпринимаются для решения данной проблемы», — написал Менделевич.

Депутат со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил, что по итогам эпидемического сезона 2019 года было зафиксировано свыше 550 тыс. случаев обращений граждан в больницы после укусов клещей. Менделевич также напомнил, что последствия этих укусов в отдельных случаях могут приводить к инвалидности и смерти.

«Ситуация срочная, если опасения, опубликованные в СМИ, действительно подтвердятся, то она требует оперативного вмешательства со стороны Минздрава и принятия конкретных управленческих решений», — заявил в своем запросе депутат.

Ранее «ФВ» сообщал, что в период с января по май 2020 года были признаны несостоявшимися 422 закупки из объявленных 568 закупок иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита. Это на 79% больше, чем количество отмененных закупок за аналогичный период 2019 года. При этом большинство несостоявшихся закупок — 413 — были отменены из-за отсутствия поставщика.

Фото: Facebook

Маргарита Грошева

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