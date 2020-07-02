ВИЧ-препараты не показали преимуществ у госпитализированных с COVID-19

Лечение антиретровирусными средствами не снизило смертность и продолжительность нахождения в стационаре пациентов с COVID-19, показало британское исследование. Испытание препаратов было остановлено.

Режим лопинавир-ритонавир не приносит пользы госпитализированным пациентам с COVID-19, заключил независимый комитет на основе данных исследования RECOVERY. Набор участников в данную группу был закрыт, сообщает medvestnik.ru со ссылкой на исследователей.

Антиретровирусную комбинацию применяли у 1596 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, и сравнивали с 3376 пациентами, которым назначали только стандарт лечения. Смертность в течение 28 дней исследования составила 22,1% в группе лопинавир-ритонавир и 21,3% в группе стандартной терапии, сходные результаты показал анализ в подгруппах пациентов. Положительного влияния комбинации на продолжительность госпитализации и риска подключения к ИВЛ также не обнаружилось.

Полученные данные исключают влияние комбинации лопинавир-ритонавир на смертность включенных в испытание пациентов с COVID-19, пишут исследователи. Изучить значимую выборку находящихся на ИВЛ пациентов не удалось, поэтому выводов об эффективности АРВ-комбинации у таких пациентов исследователи не приводят.

Исследование RECOVERY стартовало в марте 2020 года и включало ряд терапевтических средств, потенциально активных против COVID-19, в том числе и комбинацию лопинавир-ритонавир. В исследовании участвовали свыше 11 тыс. пациентов из 176 больниц Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Согласно результатам испытания дексаметазона в составе RECOVERY, смертность пациентов с COVID-19 на искусственной вентиляции легких при использовании препарата снизилась на треть. Набор в группу дексаметазона прекратили, так как количество задействованных пациентов было признано достаточным для определения эффективности лечения.

Из RECOVERY выбыл также противомалярийный препарат гидроксихлорохин, не продемонстрировав значимых улучшений у пациентов, госпитализированных с COVID-19. За этим последовало решение прекратить набор участников в группу гидроксихлорохина в исследовании Всемирной организации здравоохранения.

Анастасия Теслина

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