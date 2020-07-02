Имущество «Ульяновскфармация» выставят на продажу в рамках дела о банкротстве предприятия

В АО «Ульяновскфармация» введено конкурсное производство. Предприятие, судьбу которой долгое время не могли определить региональные власти, все же может прекратить свое существование. Ее роль оператора программ льготного лекарственного обеспечения будет исполнять недавно созданная «Ульяновская государственная аптека».

АО «Ульяновскфармация», которое два года назад оказалось в эпицентре коррупционного скандала, оказалось неспособно рассчитаться с кредиторами. Заслушав отчет временного управляющего, Арбитражный суд Ульяновской области принял решение о введении в организации процедуры конкурсного производства на шесть месяцев. Долги более чем в 1 млрд руб. будут выплачены за счет продажи имущества организации.

Летом 2018 года в отношении прежнего руководства АО «Ульяновскфармация» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Под стражей, помимо директоров аптечной компании, оказались сразу два бывших министра здравоохранения региона.

Сейчас дело рассматривает Ленинской суд Ульяновска. По данным следствия, в 2017-2018 годах фигуранты заставляли медучреждения региона закупать медицинский кислород по завышенным ценам, а полученными средствами распоряжались по своему усмотрению. Однако схема вывода денег, по словам представителей защиты, так и не была установлена и отражена в материалах дела.

Практически в это же время оказалось, что «Ульяновскфармация» долгое время занималась фальсификацией аудиторских отчетов. На деле же у предприятия была кредиторская задолженность порядка 1 мдрд руб. и дебиторская — примерно половина этой суммы.

В тот момент региональные власти пришли к выводу, что компанию дешевле обанкротить, а вместо нее создать ГУ «Ульяновская государственная аптека». В августе 2019 года в «Ульяновскфармация» было введено наблюдение, а уже в этом году власти заговорили о возможности сохранения предприятия и его слияния с «Ульяновской госаптекой». Майский запрос «ФВ» относительно того, в каком формате и в какие сроки оно будет произведено, Минздрав области оставил без ответа.

Следующее заседание по делу о банкротстве пройдет в начале 2021 года — тогда суд заслушает результаты работы конкурсного управляющего.

Екатерина Погонцева

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