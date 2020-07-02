«  
  »

ГК «Фармэко» готова к маркировке лекарств с 1 июля

Все компании, входящие в фармацевтическую группу «Фармэко», подготовились к выпуску и обороту маркированных лекарственных препаратов с 1 июля 2020 года – в срок, установленный Правительством России.

На производственных площадках группы  «ЗиО-Здоровье» и «Добролек»  была проведена техническая модернизация всех имеющихся упаковочных линий, установлено специализированное оборудование для нанесения и верификации криптозащищенного Data Matrix кода. Кроме того, внедрен ряд информационных систем, выполнены работы по тестированию, квалификации и валидации, подготовлена документация, описывающая новые бизнес-процессы, проведено обучение сотрудников.

«Фармацевтический завод «ЗиО-Здоровье» начал выпуск первых промышленных серий маркированных лекарственных препаратов еще в марте. С 1 июля код Data Matrix будет на каждой упаковке, производимой на нашем заводе»,  сообщил генеральный директор ЗАО «ЗиО-Здоровье» Николай Сафонов.

В начале февраля дистрибьютор «Ирвин 2», входящий в группу «Фармэко», также сообщил о готовности к работе с маркированными лекарственными средствами как предназначенными для терапии высокозатратных нозологий, так и не входящими в данный перечень.

«Группа «Фармэко» ответственно подошла к подготовке производственных площадок и склада к старту маркировки, все работы были проведены заранее. Мы поддерживаем нововведение и понимаем, насколько важна прозрачность рынка и полная прослеживаемость лекарств от производителя до пациента. Уверен, что маркировка избавит фармотрасль от «серых» схем и даст больше пространства для развития компаний, честно ведущих свой бизнес»,  рассказал председатель правления ГК «Фармэко» Иван Коноплянников.

Источник: Ирвин 2

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

2 июля, 2020 | Просмотров: 111