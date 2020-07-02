Власти США заказали у Gilead трехмесячный объем выпуска ремдесивира от COVID-19

500 тысяч курсов противовирусного средства Gilead должна будет поставить до сентября 2020 года. Такой объем означает, что на США Gilead будет работать весь июль, а также поставит 90% произведенного в августе и сентябре. 500 тысяч курсов противовирусного средства Gilead должна будет поставить до сентября 2020 года. Такой объем означает, что на США Gilead будет работать весь июль, а также поставит 90% произведенного в августе и сентябре.

В среднем на курс лечения ремдесивиром уходит 6,25 флаконов препарата. Страховым компаниям таким образом курс обойдется в $3,2 тысячи.

В США разрешено экстренное применение ремдесивира у пациентов, госпитализированных с COVID-19. По предварительным данным, препарат сокращает срок пребывания больного в стационаре. Официально препарат одобрен в Японии, недавно разрешен к применению в Европе.

Недавно Gilead определилась с ценой ремдесивира в развитых странах, установив ее уровне $390 за флакон, или $2,34 тысячи за курс. Кроме того, пять компаний по соглашению с Gilead производят ремдесивир по лицензионному соглашению и поставляют его в 127 стран.

В Gilead ожидают, что к концу года объем инвестиций компании в разработку и производство ремдесивира превысят $1 млрд.

В России свою версию ремдесивира готовит «Фармасинтез» Викрама Пунии. Компания в середине июня 2020 года начала КИ третьей фазы Ремдеформа с этим действующим веществом. Пуния говорил Vademecum, что если «Фармасинтез» зарегистрирует в России свой препарат раньше Gilead, то обратится к американской компании за принудительной лицензией.