«Фармстандарт» оспаривает патент Ахапкиных на Фенотропил

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 19 июня зарегистрировало аналог ноотропного препарата Фенотропил (фонтурацетам) под ТН Актитропил. Также в начале июня 2020 года компания подала возражение против выдачи патента на Фенотропил, принадлежащего разработчикам препарата Валентине и Роману Ахапкиным. Заседание, на котором будет рассматриваться возражение, назначено на 31 июля. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 19 июня зарегистрировало аналог ноотропного препарата Фенотропил (фонтурацетам) под ТН Актитропил. Также в начале июня 2020 года компания подала возражение против выдачи патента на Фенотропил, принадлежащего разработчикам препарата Валентине и Роману Ахапкиным. Заседание, на котором будет рассматриваться возражение, назначено на 31 июля.

Фенотропил много лет выпускался на мощностях компании «Валента Фарм». Но с апреля 2017 года компания перестала производить препарат, так как Валентина и Роман Ахапкины решили прекратить сотрудничество. «Препарат не был внедрен в детскую практику, не были разработаны и внедрены новые лекарственные формы. Менеджмент компании устраивала только эксплуатация продукта, но никак не его развитие», – говорила тогда Ахапкина Vademecum.

Права на препарат перешли компании «Вира Иннфарм», принадлежащей Ахапкиным и бывшему гендиректору «Валенты» Александру Итину. Производство Фенотропила его создатели обещали возобновить на контрактной площадке, но пока препарат не вернулся на рынок.

Зато в мае 2020 года в продаже появился аналог Фенотропила от «Валенты Фарм» – фонтурацетам под ТН Нанотропил ново. В 2019 году «Валента Интеллект» зарегистрировала патент на «новый состав N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидона», представляющий собой фонтурацетам в сочетании с 4-фенилпирролидоном-2 (не более 1% в составе). «Авторы изобретения неожиданно обнаружили», что новый состав имеет «лучшие свойства» в сравнении с фонтурацетамом: повышает время хранения состава, скорость его растворения, снижает гигроскопичность (способность поглощать влагу).

Дженерик Фенотропила еще в 2016 году зарегистрировала Teva, но в оборот он так и не был выведен. Клинические исследования биоэквивалентности препаратов с фонтурацетамом в разное время проводили «Фармстандарт», «Мосмедпрепараты», «Северная звезда».

«Фармстандарт» – один из крупнейших производителей и дистрибьюторов лекарств в России. Основной бенефициар – Виктор Харитонин. Выручка АО «Фармстандарт» в 2019 году составила 72,2 млрд рублей, чистая прибыль – 11,8 млрд рублей.