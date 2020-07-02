Gilead будет поставлять развитым странам ремдесивир по цене $390 за флакон

Власти развитых стран, где ремдесивир одобрен или разрешен к применению, смогут купить потенциально эффективный в борьбе с коронавирусной инфекцией препарат по цене $390 за флакон (27,3 тысячи рублей по актуальному курсу), сообщил в открытом письме глава Gilead Sciences Дэниэл О’Дэй. При пятидневном курсе с использованием шести флаконов ремдесивира на лечение одного пациента понадобится, таким образом, $2 340 (164 тысячи рублей). Власти развитых стран, где ремдесивир одобрен или разрешен к применению, смогут купить потенциально эффективный в борьбе с коронавирусной инфекцией препарат по цене $390 за флакон (27,3 тысячи рублей по актуальному курсу), сообщил в открытом письме глава Gilead Sciences Дэниэл О’Дэй. При пятидневном курсе с использованием шести флаконов ремдесивира на лечение одного пациента понадобится, таким образом, $2 340 (164 тысячи рублей).

Первые результаты исследования Национального института алергии и инфекционных заболеваний (NIAID) показывают, что применение ремдесивира позволяет сократить срок пребывания пациента с COVID-19 в больнице на четыре дня. Для США это означает экономию около $12 тысяч на пациента, а Gilead установила цену на препапрат значительно более низкую, указал О’Дэй.

В США для государства цена будет такой же – $390 за флакон, а для частных страховых компаний – $520.

В Gilead ожидают, что к концу года объем инвестиций компании в разработку и производство ремдесивира превысят $1 млрд.

В мае 2020 года в США разрешили экстренное применение препарата у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Официально он одобрен при лечении коронавирусной инфекции, например, в Японии. Кроме того, в мае 2020 года Gilead подписала с пятью производителями дженериков из Индии и Пакистана неэксклюзивные лицензионные соглашения, разрешающие производить ремдесивир и распространять его в 127 странах. Россия в список не вошла.

В середине июня 2020 года «Фармасинтез» Викрама Пунии получил одобрение на проведение третьей фазы клинических исследований своей версии ремдесивира с ТН Ремдеформ. На рынок препарат планируется вывести в сентябре 2020 года. Пуния говорил Vademecum, что «Фармасинтез» рассчитывает обратиться к Gilead за получением добровольной лицензии на производство и поставку препарата российским пациентам.