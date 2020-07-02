Fujifilm заключает партнерство с Dr Reddy’s и GRA для продажи фавипиравира

Японская корпорация Fujifilm Holdings объявила о подписании соглашения с индийской фармкомпанией Dr Reddy’s Laboratories и базирующейся в Дубае Global Response Aid (GRA) о продаже и дистрибуции противогриппозного препарата Avigan (фавипиравир) для лечения пациентов с COVID-19 во всем мире, за исключением Японии, Китая и России.

В настоящее время Fujifilm проводит клиническое исследование Avigan в отношении COVID-19 в Японии и США, а также ​​стремится увеличить производство препарата, сотрудничая с отечественными и зарубежными компаниями.

В соглашении предусматривается, что Fujifilm Toyama Chemical, подразделение японской компании, предоставит Dr. Reddy’s исключительные права на производство, а также Dr. Reddy’s и GRA получат право разрабатывать, продавать и распространять Avigan. Fujifilm получит авансовый лицензионный сбор и лицензионные отчисления от продаж от Dr. Reddy’s и GRA за рубежом.

Fujifilm предоставит Dr. Reddy’s и GRA массив данных о доклинических и клинических исследованиях Avigan, накопленные к настоящему времени. Компании будут использовать эти данные для клинических исследований, направленных на COVID-19 в регионах, где распространяется инфекция. Кроме того, Fujifilm предоставит Dr. Reddy’s право использовать патенты Avigan на рецептуру и способ производства. Тем самым Dr. Reddy’s должен наладить производство лекарств того же качества, что и Avigan, и использовать глобальную сеть продаж GRA для быстрой и стабильной поставки производимых лекарств.

Напомним, что Индия и Россия уже одобрили фавипиравир в качестве терапии COVID-19, однако Япония, где и был изначально разработан фавипиравир, не увидит решения регуляторов по крайней мере до июля, поскольку в стране существенная нехватка пациентов для клинических испытаний.

gmpnews